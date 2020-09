Warszawa. W weekend 42. Orlen Maraton Warszawski. Zmiany w ruchu

Warszawa. Utrudnienia w parkowaniu

Warszawa. Zmiany w ruchu

Od soboty, 26 września, od godz. 14.00 do niedzieli, 27 września, do godz. 20.30 wyłączone z ruchu samochodów będą ulice na trasie biegu: Ossolińskich, marsz. Focha, Krakowskie Przedmieście (na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Miodowej), Miodowa, pl. Krasińskich oraz jezdnia przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową.

Ulice Wierzbowa, Moliera i Bonifraterska (na odcinku od ul. Świętojerskiej do Franciszkańskiej) będą zwężone. W czasie biegu utrzymana będzie możliwość skrętu w prawo z ul. Senatorskiej w ul. Wierzbową, dalej jednym pasem będzie można pojechać w kierunku pl. marsz. Piłsudskiego. Możliwy będzie także skręt w prawo z ul. Trębackiej w Moliera i dalej do ul. Senatorskiej. Na ul. Bonifraterskiej pomiędzy ul. Świętojerską a Franciszkańską przejezdne będą skraje prawe pasy w obydwu kierunkach. Ponadto, dojazd do ul. Schillera będzie możliwy od ul. Długiej, a z ul. Królewskiej (od skrzyżowania z pl. Małachowskiego) będzie można dojechać tylko do posesji lub ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza.