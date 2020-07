Warszawa. W weekend prace drogowców i tramwajarzy. Utrudnienia w ruchu

Od piątku, 24 lipca na ul. Przyczółkowej wykonawca POW układał będzie ostatnią warstwę nawierzchni. Drogowcy zamkną zachodnią jezdnię al. Jana Pawła II na odcinku od ronda ONZ do ronda Czterdziestolatka. W sobotę, 25 lipca wyłączony zostanie ruch tramwajowy w rejonie ul. Rembielińskiej, a wznowiony na ul. Powstańców Śląskich.

Warszawa. Prace na ul. Przyczółkowej

Od piątku, 24 lipca, ok. godz. 22.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy układał będzie ostatnią warstwę nawierzchni na wybudowanych jezdniach ul. Przyczółkowej przy węźle Południowej Obwodnicy Warszawy.

Podczas pierwszego etapu, od 24 lipca do 27 lipca do godz. 5.00 zamknięta będzie zachodnia jezdnia ul. Przyczółkowej (w kierunku Konstancina Jeziorny) od ul. Branickiego do Marcepanowej. Ruch w obydwu kierunkach odbywał się będzie po jezdni wschodniej, po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku Konstancina Jeziorny na skrzyżowaniu ul. Branickiego i Vogla będą musieli zmienić jezdnię, a na swój tor wrócą na wysokości ul. Marcepanowej.

Nie będzie również możliwości skrętu w lewo w ul. Uprawną i Europejską. Kierowcy chcący pojechać w te ulice będą musieli pojechać prosto i zawrócić na istniejącej zawrotce za ul. Pałacową.

Urząd m.st. Warszawa

Warszawa. Prace w al. Jana Pawła II

Trwają intensywne prace na obu jezdniach al. Jana Pawła II pomiędzy rondami ONZ i Czterdziestolatka. Widać już przyszłe zatoki postojowe, w tym miejsca do parkowania skośnego. Pojawiły się też pierwsze gotowe fragmenty chodnika wykonane z lastryko i wyposażone w pasy prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Po wschodniej stronie w rejonie ul. Złotej jest już zarys przyszłego zielonego skweru.

W środę, 22 lipca, wykonawca prac wprowadził kolejny etap zmian w ruchu. Zamknięty został zjazd i wyjazd z tunelu prowadzącego do centrum handlowego i pętli autobusowej.

Od piątku, 24 lipca zamknięta będzie również jezdnia w kierunku Mokotowa na odcinku od ronda ONZ do Al. Jerozolimskich. Nie będzie możliwości wjazdu na wiadukt nad Al. Jerozolimskimi. Ciągle zamknięty będzie tunel wjazdowy na pętlę przy Dworcu Centralnym. Objazdy do Al. Jerozolimskich zostaną poprowadzone ul. Prostą i Towarową lub Żelazną ul. E. Plater. Tak będzie do poniedziałkowego poranka.

Autobusy linii 109 i 160 – od 22 do 27 lipca do ok. godz. 7.00 oraz autobusy linii nocnych N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71 i N95 – od nocy z 22 na 23 lipca do nocy z 26 na 27 lipca – jadące w kierunku pętli Dworzec Centralny będą omijały tunel wjazdowy na pętlę znajdujący się pod al. Jana Pawła II. Od ronda ONZ autobusy pojadą trasą: Świętokrzyska – E. Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY. Dodatkowo autobusy linii 174 – od 22 do 27 lipca – zostaną wycofane z pętli Dworzec Centralny i do tymczasowego przystanku końcowego przy ul. E. Plater będą dojeżdżały al. Jana Pawła II i ul. Świętokrzyską. W przeciwnym kierunku do ul. Chałubińskiego dojadą ul. E. Plater i Al. Jerozolimskimi.

Warszawa. Zmiany w kursowaniu tramwajów na Bródnie i Bemowie

Bródno:

Od soboty, 25 lipca wyłączony zostanie ruch tramwajowy. Wykonawca II linii metra przywracał będzie przebieg torowiska w rejonie budowanej stacji na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza i Rembielińskiej. Tramwaje nie pojadą ciągiem ulic Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej i Annopol. Utrudnienia będą etapowane.

Urząd m.st. Warszawa

Zmiany 25-26 lipca oraz 29-30 sierpnia

Kursowanie tramwajów linii 25 i 41 zostanie zawieszone. Tramwaje linii 1, 3 i 4 zostaną skierowane na trasy zmienione:

1: BANACHA – … – most Gdański – rondo S. Starzyńskiego – RONDO ŻABA – 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – rondo S. Starzyńskiego – most Gdański – … – BANACHA

3: GOCŁAWEK – … – 11 Listopada – rondo Żaba – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

4: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – RONDO ŻABA – S. Starzyńskiego – 11 Listopada – … – WYŚCIGI.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-1, która będzie obsługiwała trasę: ŻERAŃ WSCHODNI – Annopol – Odlewnicza – Marywilska – Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – RONDO ŻABA. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 7,5 min.

Zmiany od 27 lipca do 28 sierpnia

Zawieszenie kursowania tramwajów linii 25 i 41 zostanie utrzymane. Tramwaje linii 1 zostaną skierowane do tymczasowego przystanku końcowego Poborzańska, a dla linii 3 i 4 zostaną utrzymane trasy objazdowe wprowadzone 25 lipca:

1: BANACHA – … – 11 Listopada – rondo Żaba – Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – POBORZAŃSKA

3: GOCŁAWEK – … – 11 Listopada – rondo Żaba – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

4: WYŚCIGI – … – 11 Listopada – RONDO ŻABA – Starzyńskiego – 11 Listopada – … – WYŚCIGI.

Autobusy zastępczej linii Z-1 będą kursowały na trasie ŻERAŃ WSCH. – RONDO ŻABA co 7,5 min w godzinach szczytu komunikacyjnego, co 10 min poza szczytem i co 15 min w dni świąteczne.

W dni powszednie zostaną dodatkowo uruchomione kursy tramwajów linii 17 na trasie PKP SŁUŻEWIEC – METRO MARYMONT.

Bemowo:

Na ul. Górczewskiej, na wysokości Urzędu Dzielnicy Bemowo, trwa budowa stacji metra C04 „Powstańców Śląskich”. Wykonawca II linii metra rozpoczął budowę układu korytarzy pod skrzyżowaniem ul. Powstańców Śląskich z Górczewską, którymi pasażerowie przejdą w przyszłości do stacji podziemnej kolei. Te prace wymagają zajęcia środka skrzyżowania. W ostatnich dniach wykonawca przebudowywał skrzyżowanie, tak aby ruch odbywał się jak na rondzie, omijając teren budowy. Ruch odbywa się już po nowych jezdniach.

Od soboty, 25 lipca powróci tam również ruch tramwajowy. Tramwaje linii 10, 23 i 26 wrócą na trasy sprzed przebudowy skrzyżowania. Zostanie utrzymane zawieszenie kursowanie tramwajów linii 11. Zastępcza linia autobusowa Z26 zostanie zlikwidowana.