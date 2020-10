Warszawa. W weekend wymiana nawierzchni na dojazdach do ronda Czterdziestolatka

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia od piątku, 16 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 19 października, do godz. 4.00. – przekazał stołeczny ratusz w komunikacie.

Warszawa. Zmiany w ruchu

Frezowanie starej nawierzchni i układanie nowej zostanie przeprowadzone na zachodniej jezdni al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Chmielnej do ronda oraz na wschodniej jezdni ul. Chałubińskiego od ul. Nowogrodzkiej do ronda. Oba te fragmenty od piątku, 16 października, od godz. 22.00 do poniedziałku, 19 października, do godz. 4.00 będą wyłączone z ruchu. Nie będzie można dojechać do ronda i skręcić w prawo lub w lewo w Aleje Jerozolimskie. Zachowany zostanie przejazd estakadami w stronę ronda ONZ i ul. Koszykowej – ruch nad Alejami Jerozolimskimi będzie odbywał się bez utrudnień. Objazdy będą prowadziły do ul. E. Plater.