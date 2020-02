Warszawa walczy o krajobraz bez reklam. W styczniu usunięto ponad 200 banerów

Warszawski ZDM podsumował swoje styczniowe kontrole. Drogowcy sprawdzili pasy drogowe dokładnie 1744 razy. W wyniku tych działań usunięto 215 obiektów, głównie reklam.

Jak zgłosić nielegalne reklamy? ZDM podkreśla, że najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem przesłania zgłoszenia przez mieszkańca jest Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej lub telefonicznie.

Co dzieje się z nielegalnymi reklamami, które znikają z przestrzeni miasta? ZDM przewozi je do swojego magazynu. Następnie wysyłają informację do właściciela z prośbą o odbiór. Naliczane są także koszty związane z koniecznością usunięcia danego obiektu. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.