Warszawa. Wannolot dla każdego. Radni chcą uczcić pamięć Papcia Chmiela

Wannolot, czyli komiksowy pojazd, pozwalający bohaterom unosić się bezpiecznie i wygodnie ponad ziemią, przemierzając nie tylko przestrzenie geograficzne, ale i dystanse czasowe, stanąć ma - według propozycji - w otoczeniu Centrum Nauki Kopernik. Stanowić ma element małej architektury. Być może również byłby elementem, do którego każdy fan komiksu mógłby się „przymierzyć”. Któż w dzieciństwie nie marzył choć przez chwilę, by wraz z Tytusem, Romkiem i A’Tomkiem podróżować wannolotem, mobilnym żelazkiem, maszynką do mielenia lub mechanicznym koniem?