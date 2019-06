Warszawa Wawer. Biegli rozpoczęli badania trójki nieletnich zatrzymanych w związku z zabójstwem w szkole

Sąd powołał biegłych psychiatrów, którzy mają ocenić, czy nieletni - zatrzymani w związku z zabójstwem nastolatka w szkole w warszawskim Wawrze - mogą odpowiadać jak dorośli. Chodzi o troje nastolatków, którzy oprócz głównego sprawcy, Emila B., mają odpowiadać za zabicie Jakuba.

Na podstawie opinii biegłych sąd zdecyduje, czy nastolatkowie staną przed prokuratorem, czyli będą odpowiadać za zabójstwo 16-letniego Jakuba tak, jak dorośli. Jak informuje portal rmf24.pl nie należy jednak w tej sprawie liczyć na szybkie rozstrzygnięcie. Sąd musi najpierw zająć się zażaleniami adwokata i matki głównego podejrzanego - Emila B. Problem w tym, że odkryto w nich błędy formalne, więc zostały one odesłane do poprawienia.

Przypomnijmy, że do tragedii w szkole w warszawskim Wawrze doszło 10 maja. Jak wynika z relacji świadków 15-letni Emil B. pokłócił się z o rok starszym 16-letnim Jakubem. W pewnym momencie Emil B. wyjął nóż i zaatakował nim Kubę. Ten próbował uciekać przed napastnikiem. 15-latek gonił go jednak i zadawał kolejne ciosy nożem w plecy.

Emil B. został zatrzymany. Trafił do ośrodka dla nieletnich. Prokuratura od razu informowała, że będzie wnioskować do sądu rodzinnego, by wydał zgodę na sądzenie go jak dorosłego. W takim wypadku groziłoby mu nawet 25 lat więzienia.