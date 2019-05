Warszawa. Wawer. Zatrzymano dwie osoby ws. tragedii w szkole

Zatrzymano kolejne dwie osoby w sprawie zabójstwa 15-latka w szkole w Wawrze. Wcześniej w sprawie został zatrzymany podejrzany o zabójstwo 15-letni Emil B.

Do tragedii w warszawskiej szkole doszło w piątek 10 maja. Emil B. zabił sześcioma ciosami nożem na przerwie swojego kolegę ze szkoły Jakuba K. Trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd przekazał sprawę prokuraturze.

W poniedziałek rano zatrzymano dwie kolejne osoby. Jest to dwóch 15-letnich chłopców. Służby nie chcą zdradzać dokładnych powodów zatrzymania. Policja potwierdza jednak, że mają one bezpośredni związek z zabójstwem. Nie są to uczniowie szkoły, do której chodzili zabity Jakub K. i napastnik Emil B.