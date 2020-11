Warszawa. Więcej miejsca dla wolskich seniorów. Jest porozumienie

Ponad 30 lat temu, w 1989 roku na Woli przy ulicy Zawiszy 5 do niedużego, mającego niewiele ponad 65 metrów kwadratowych lokalu, zaczął swoje maszyny zwozić Leszek Boratyński. Na biznes wybrał produkcję indywidualnych wkładek ortopedycznych do butów. Pomieszczenie choć małe, było idealne. Znajdowało się w budynku wolnostojącym, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy nie skarżyli się na hałas czy drgania podczas pracy ciężkich maszyn - przypomina w komunikacie Urząd Dzielnicy Wola.

- W lokalu zainstalowana jest prasa hydrauliczna o nacisku 15 ton do wycinania elementów wyrobów medycznych, prasa pneumatyczna do klejenia obuwia i formowania wkładek ortopedycznych, ścierarka wałkowa, maszyny szyjące i inne niezbędne urządzenia - powiedział Leszek Boratyński, założyciel firmy Ormex.

Warszawa. Droga do kompromisu

- Przedsiębiorcy zgodzili się za naszą namową wynająć i przenieść swoją działalność do zwolnionego przez dzielnicę na ten cel magazynu - powiedział Wojciech Lesiuk, zastępca burmistrza Woli. Z przebiegu rozmów zadowolony jest też burmistrz Woli. - To rzadka w samorządzie chwila, kiedy udaje się znaleźć rozwiązanie, które satysfakcjonuje wszystkich i nikomu nie robi krzywdy - mówi Krzysztof Strzałkowski. Entuzjastycznie do przyszłości podchodzi również Leszek Boratyński - W obecnych trudnych warunkach bez wsparcia władz dzielnicy zbankrutowalibyśmy, a tak możemy dalej pomagać – ocenia.

Do dziś wolski przedsiębiorca wykonuje nietypowe zlecenia, które pomagają dzieciom i niepełnosprawnym z całej Polski. - Co miesiąc wykonujemy średnio 300 zleceń lekarskich na przedmioty ortopedyczne takie jak poduszki odwodzące używane przy dysplazji stawu biodrowego, produkujemy 3 000 wkładek ortopedycznych kształtowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Pomagają one np. przy płaskostopiu, szpotawości, koślawości czy skrótach kończyn – wylicza właściciel.