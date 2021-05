Warszawa. Wielkie jajo. Stolica zyska dzieło sztuki podziwiane przez londyńczyków

To świetna wiadomość. Tym samym bowiem Warszawa będzie miała dzieło sztuki podobne do tego, które budzi zachwyt zwiedzających w londyńskim Regent Park. Rzeźba "Pisklę" Joanny Rajkowskiej powstała w ramach Frieze Sculpture 2019. Przeskalowane jajo wydaje dźwięki. Można je głaskać, przyłożyć do niego ucho, wyobrazić sobie, co się dzieje, gdy wewnątrz dorasta życie.