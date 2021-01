Warszawa. Wiktorska idzie do remontu. Ciekawy zabytek jednak się nie rozsypie

Obiekt przy Wiktorskiej 3 ma dwóch właścicieli. Do developera Sawa Apartments Powiśle ma tu 4 mieszkania, a Zarząd Gospodarki Nieruchomościami - 52. Zdawało się, że los kamienicy jest przesądzony - miasto skłaniało się do rozbiórki, bo stan kamienicy jest bardzo zły, a remont kosztowny. Trzykrotnie urząd wystawiał swoją część na sprzedaż, ale cena 10 milionów nikogo nie zainteresowała.

Murem stanął za domem konserwator i wpisał budynek w 2019 roku na listę zabytków. Było to zasadne. Budynek powstał przed I wojną światową. Ma nie tylko wyjątkową historię: jego elewacja nosi ślady wojny i strzelanin. W tym miejscu walczyli bohaterowie ze Zgrupowania AK "Radosław" i "Parasol", a niedaleko był właz do kanału będącego szlakiem powstańczym wiodącym z Mokotowa do Śródmieścia.