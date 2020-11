Warszawa. Winnicki o decyzji Trzaskowskiego ws. Marszu Niepodległości: zrobił z siebie idiotę

W piątek prezydent Warszawy poinformował, że nie wyda zgody na zorganizowanie Marszu Niepodległości 11 listopada. Jak wyjaśnił na Twitterze, ma to związek z negatywną opinią sanepidu, która wskazuje na trudną sytuację epidemiczną, szczególnie w Warszawie i na całym Mazowszu - informuje PAP.

- Prezydent Trzaskowski stosuje chwyty prawne, żeby uderzyć w manifestację, którą co roku stara się zablokować, więc to jest żadna nowość z jego strony, tylko argumentacja akurat w tym roku jest wyjątkowo ośmieszająca go - powiedział lider Ruchu Narodowego.