Warszawa. Wkrótce koniec budowy mieszkań przy ul. Radzymińskiej

Jak informuje stołeczny ratusz, w ramach inwestycji powstaną dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne o zróżnicowanej wysokości. Powstaje 215 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 8 812,03 m², w tym jeden lokal pieczy zastępczej o powierzchni ok. 250 m2. Do dyspozycji mieszkańców będzie 128 miejsc postojowych w garażu podziemnym oraz 42 miejsca na parkingu naziemnym.

Warszawa. Wcześniejsze zakończenie prac

Choć planowany termin zakończenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to 30 listopada 2020 roku, to władze miasta liczą na szybsze zakończenie inwestycji. Aktualne zaawansowanie prac w stosunku do założonego harmonogramu wynosi co najmniej jeden miesiąc.