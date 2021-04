Warszawa. Władze miasta: "Szkoda czasu na konsultacje ws. podwyżki cen za śmieci"

Warszawa. Trzaskowski oskarżył rząd

Zdaniem prezydenta Warszawy, za podniesienie opłat za śmieci, odpowiadają rządzący, gdyż ustawa wprowadzona przez zjednoczoną prawicę, nakazuje samofinansowanie gospodarki odpadowej, a tym samym zabrania miastu dopłacanie do wywozu śmieci. O tej sytuacji Rafał Trzaskowski informował na Facebooku, gdzie w obszernym poście winą za obecną sytuację obarczył w pełni rząd.

"Skąd, więc podwyżka? Odpowiedź jest bardzo prosta. To efekt Waszych (zjednoczonej prawicy) działań. Tak, Waszych. Właśnie dostaliście rachunek, który sami sobie wystawiliście. Obowiązujące przepisy, ustawa, którą przez ostatnie lata tyle razy poprawialiście, zabrania nam – samorządom – pokrywania części kosztów utrzymania systemu wywozu odpadów. Pewnie tego nie wiecie, ale Warszawa płaci za ten system ponad 1,2 mld złotych" – napisał.

Warszawa. Minister klimatu: "Wysłaliśmy pismo do stołecznego ratusza"

- Jestem otwarty na rozmowę (…). Wystosowałem pismo do strony samorządowej z prośbą o ocenę naszych propozycji – przekazał w odpowiedzi Ozdoba. Odpowiedź ze strony stołecznego ratusza miała nadejść do środy 21 kwietnia.

"W najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Odpadów Unii Metropolii Polskich. Jako samorządy nie zgadzamy się na polityczne działania kosztem mieszkańców. Na apel UMP i ZMP o rozmowę w sprawie odpadów – Minister Ozdoba nie odpowiedział. Dlatego propozycja udziału w konsultacjach wydaje się zabiegiem czysto politycznym, a na to szkoda czasu - my jako samorząd jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy na temat kolejnej nowelizacji ustawy" – napisała w odpowiedzi rzecznik urzędu stołecznego Monika Beuth-Lutyk.