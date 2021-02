Warszawa. Władze Wawra ograniczają używanie soli przy odśnieżaniu

- Ze względu na negatywny wpływ soli na środowisko staramy się jej używać tylko tam, gdzie jest to jest niezbędne. Posypywane solą są łuki i wzniesienia . Monitorowane są również inne drogi pod względem bezpieczeństwa - powiedziała TVN Warszawa Aleksandra Słowińska, rzeczniczka Wawra. Sól w dzielnicy stosowana jest tylko na ulicach takich jak: Stradomska, Wągrowiecka, Jagody, Ślimaka, Halki (przy sośnie), Podkowy, Szulczyka (przy cmentarzu żydowskim) oraz Jeziorowa.

Warszawa. Żoliborz również nie używa soli

Do tej pory jedyną dzielnicą, gdzie zdecydowano się na płużenie kosztem solenia, jest Żoliborz. Tam już od kilku lat chodniki i ulice posypywane są tylko piaskiem lub rekomendowane jest zamiatanie.

- Aczkolwiek w przypadku dużego oblodzenia, na przykład kiedy spadłby deszcz, a w nocy temperatura gwałtownie obniżyłaby się, wówczas na jezdni musimy używać soli z uwagi na bezpieczeństwo kierowców . Ale są to sporadyczne sytuacje. W tym roku takiej potrzeby nie było - powiedziała portalowi Donata Wancel, rzeczniczka Żoliborza.

Warszawa. Stanowisko ratusza

W pozostałych częściach miasta sypanie soli to standard. Lepiej jest na warszawskich chodnikach. Jak informował w styczniu urząd miasta, to minister środowiska wskazał, czym można posypywać zimą ulice i chodniki. Każdy zarządca terenu decyduje indywidualnie, jakiego środka z wymienionych w rozporządzeniu używa do likwidowania oblodzeń.