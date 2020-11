Warszawa. Wojewódzka st. pogotowia wydała na covid 17 mln zł. Pandemia generuje koszty

- Sytuacja jest bardzo trudna, bo walka z pandemią generuje koszty na niespotykanym wcześniej poziomie. Nie dość, że sprzęty, w tym ambulanse są eksploatowane do granic możliwości, co oznacza, że trzeba będzie je wymienić znacznie wcześniej, niż w normalnych warunkach, to dochodzą nam jeszcze zakupy środków ochrony osobistej liczone w setkach tysięcy sztuk - powiedział Owczarski.