Warszawa wspiera wychowanków pieczy zastępczej

Według obowiązujących przepisów, dziecko może być objęte pieczą zastępczą na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Moment 18. urodzin to natomiast ekspresowe wejście w zupełnie nową rzeczywistość. Wychowanek, po złożeniu stosownych dokumentów, może pozostać w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia pod warunkiem, że kontynuuje naukę.