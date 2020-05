Warszawa. Wszedł na dźwig, na wysokość 260 metrów. Chciał zrobić zdjęcie

Warszawa. Mężczyzna bez pozwolenia i zabezpieczenia wszedł na dźwig

Do zdarzenia doszło w piątek około 7.00. Policjanci z Woli otrzymali zgłoszenie od pracowników z terenu budowy, z którego jednoznacznie wynikało, że ochrona budowy ujęła mężczyznę, który wtargnął przez ogrodzenie na jej teren. Zignorował ponadto wszystkie zakazy znajdujące się przed i na terenie budowy.

Rzecznik prasowa wskazała, że w chwili, gdy dostrzegli to pracownicy, którzy przyszli do pracy niezwłocznie powiadomili ochronę i policję. 32-latek zszedł z wysokości, wówczas został ujęty przez ochronę. Mężczyzna był agresywny i groził, że pobije pracowników. Kiedy zszedł z żurawia, został zatrzymany i doprowadzony do komendy.