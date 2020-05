Warszawa. Wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w zoo. Zobacz film!

Warszawa. Mężczyzna próbował podtopić niedźwiedzicę

Wcześniej wskoczył do wody, by uciec od biegnącej w jego stronę niedźwiedzicy. Ta nie chciała jednak dać za wygraną i podążała za nieproszonym gościem po brzegu. Kiedy 23-latek zbliżył się do schodów, którymi niedźwiedzie schodzą do fosy, zwierzę wskoczyło do wody. Z zamieszczonego w internecie filmu nie wynika, by między mężczyzną, a niedźwiedzicą doszło do gwałtownego starcia, jednak świadkowie relacjonowali, że intruz próbował podtapiać zdezorientowane zwierzę.