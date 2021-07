Warszawa. "Wychowawcy ofiarnie szli razem z dziećmi". Marsz Pamięci dedykowany nauczycielom

To nazwiska tych, którzy 22 lipca 1942 roku w getcie warszawskim, podczas akcji likwidacyjnej, zostali przewiezieni przez Niemców z warszawskiego Umschlagplatzu do Treblinki. Akcja deportacyjna hitlerowców trwała 46 dni, podczas których w tę drogę od życia do śmierci przebyło około 300 tysięcy Żydów. Niewielu przeżyło. To tylko ci, którzy wyskoczyli z pociągu i nie trafili do komór gazowych.