Warszawa. Wypadek autobusu na S8. Świadkowie opisują przebieg zdarzenia

- O jest w strasznym szoku. Jeszcze go adrenalina trzyma, bo dopiero zaczyna go wszystko powoli boleć. Zobaczymy później, co będzie, jak go puści ta adrenalina - mówił brat jednego z uczestników wypadku. Mężczyzna dodał, że "dwa miejsca będą wymagały szycia". - Siedział z przodu z dziewczyną. Fakt, że się złapał z barierki, bo tak, to by wyleciał - przyznał.