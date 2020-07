Warszawa. Wypadek na Bielanach. Arriva przebada kierowców na obecność narkotyków. Miasto zawiesza umowę

Po wypadku, do którego doszło we wtorek, 7 lipca przy ulicy Klaudyny, firma Arriva przebada wszystkich swoich kierowców narkotestami. Miasto zawiesza umowę z przewoźnikiem do czasu zaświadczenia, że kierowcy nie zażywają substancji psychoaktywnych.



Warszawa. Będą badania kierowców na obecność narkotyków (PAP)