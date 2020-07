Warszawa. Wypadek na Bielanach. Decyzja sądu ws. aresztu tymczasowego dla kierowcy Arrivy

Sprawa dotyczy wypadku, do którego doszło we wtorek na Bielanach w Warszawie. Autobus linii 181 staranował cztery zaparkowane auta i uszkodził latarnię. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków i spowodowania przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Badanie wykazało obecność substancji psychotropowej w organizmie 25-latka. Hubert U. narkotyk zażywał jednak w ubiegły piątek co oznacza, że wypadek spowodował "po użyciu", a nie "pod wpływem".