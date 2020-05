Warszawa. Wypadek na Bielanach. Wiemy z jaką prędkością jechał kierowca bmw

Nowe informacje ws. głośnego, ubiegłorocznego śmiertelnego potrącenia na warszawskich Bielanach. Jak wynika z ustaleń prokuratury, kierowca bmw jechał ulicą Sokratesa z prędkością ok. 136 km/h. To więcej aniżeli wstępne ustalenia biegłych z Zarządu Dróg Miejskich, którzy początkowo mówili o prędkości ok. 130 km/h.

Do wypadku doszło 20 października ub. roku na Bielanach (PAP)