Warszawa. Wypadek na stacji metra Rondo ONZ. Mężczyzna zsunął się z peronu

Na stacji metra Rondo ONZ jeden z pasażerów, podczas wsiadania do pociągu, wpadł między wagon i peron. Na szczęście nie stało się mu nic poważnego.

Do wypadku na stacji metra Rondo ONZ doszło około godziny 20. - Pasażer, podczas wsiadania do pociągu, wpadł między pociąg a peron. Został już wyciągnięty. Ma obtarcia. Czekamy na przyjazd pogotowia - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa warszawskiego metra Anna Bartoń.

Stacja nie została zamknięta, jednak wypadek spowodował spore utrudnienia. Metro na całej trasie M2 jeździ wahadłowo - pociągi odjeżdżają co 15 minut. Uruchomiono także zastępcza linię autobusową, która - jak podaje ZTM - kursuje na trasie Rondo Daszyńskiego - Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - Kopernika - Tamka - most Świętokrzyski - Zamoście - Sokola - Jagiellońska - Al. Solidarności –-Targowa - Dworzec Wileński - Targowa - Trasa Świętokrzyska - Sokola - Zamoście - most Świętokrzyski - Tamka - Kopernika - Świętokrzyska - Prosta - Kasprzaka (zawrotka przy Al. Prymasa Tysiąclecia).