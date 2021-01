Warszawa. Wypadek na torach na Wolskiej. Wstrzymane kursy tramwajów

To zdarzenie, do którego doszło po godzinie 14, to prawdopodobnie skutek fatalnego zbiegu okoliczności: w wyniku trwających remontów nie ma jeszcze przejść dla pieszych do pobliskich przystanków, na przykład przed galerią handlową Wola. Piesi kierowani są przejściem podziemnym, jednak w efekcie śniegowych opadów ta droga stała się karkołomna. Schody są bardzo śliskie, więc rozsądni przechodnie starają się unikać korzystania z nich. Niewykluczone, że mężczyzna również wybrał naziemną drogę do przystanku i znalazł się niebezpiecznie blisko torów, po czym dostał się pod tramwaj.