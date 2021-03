Warszawa. Wypadek z udziałem karetki. Pacjent nie żyje

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 14.45 na skrzyżowaniu Chełmskiej, Dolnej, Sobieskiego i Belwederskiej.

- Zderzyły się karetka oraz osobowy volkswagen. Była to kolizja. Nikt nie został ranny. Kierowcy byli trzeźwi - powiedział w rozmowie z TVN24 Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji.

Dziennikarze TVN24 nieoficjalnie ustalili, że przewożony pacjent miał koronawirusa. Obecnie trwa ustalanie, czy zmarł on z powodu zakażenia, czy na skutek przetransportowania go do innej karetki.