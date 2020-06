Warszawa. Wypadek z udziałem radiowozu policji

Na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Wawelskiej w czwartek rano doszło do zderzenia dwóch samochodów. Policja dostała informację o zdarzeniu po godz. 10.

Oznakowany radiowóz policyjny typu bus jechał na sygnale. Zderzył się z volkswagenem. W wyniku wypadku dwoje dzieci z samochodu osobowego zostało zabranych do szpitala. - Dzieci są w stanie niezagrażającym życiu. Zawsze jak jest kolizja z udziałem dzieci, są one zabierane do szpitala – przekazała WawaLove Komenda Stołeczna Policji.