Warszawa. Wystawa "Białoruś. Droga do wolności" na Krakowskim Przedmieściu

Wystawa została otwarta 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przy Krakowskim Przedmieściu (róg z ul. Karową, skwer im. ks. J. Twardowskiego). Dokumentuje ostatnie miesiące walki białoruskiego społeczeństwa o wolne wybory i demokrację. Będzie można ją podziwiać do końca roku.

- 10 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To jest właściwy moment, by o prawach człowieka mówić i pokazywać prawdziwą Białoruś, gdzie cały czas trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Właśnie dlatego w Warszawie i w innych polskich miastach pokazujemy fotograficzną wystawę "Białoruś. Droga do Wolności" – powiedział podczas otwarcia wystawy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.