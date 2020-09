Warszawa. Wysyłali link i włamywali się na konta bankowe

"Wszystko zaczęło się od fałszywego linku, który sprawcy wysłali do swojej ofiary. Przekierował on pokrzywdzoną na stronę jednego z popularnych portali aukcyjnych wprowadzając ją tym samym w błąd, co do autentyczności transakcji. Kiedy kobieta kliknęła w otrzymany odnośnik, udostępnił on sprawcom dostęp do wszystkich aplikacji, które pokrzywdzona miała zainstalowane na swoim telefonie, w tym także do jej konta bankowego" – informuje podinsp. Robert Szumiata ze stołecznej policji.