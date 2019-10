Warszawa. Wzruszający gest mieszkańca Bemowa. "To może być najważniejsza osoba"

"Króliczek szuka właścicielki" – takie niecodzienne ogłoszenia pojawiły się kilka dni temu na Bemowie. Rozwiesił je zmartwiony pan Adam. – To tylko maskotka, ale dla dziecka może być najważniejszą po rodzicach "osobą" – mówi w rozmowie z nami mieszkaniec Warszawy.

Zwykle to ci, którzy coś zgubili proszą o pomoc w odnalezieniu zguby. Tym razem jest inaczej. To maskotka szuka swojej właścicielki lub właściciela. Pluszowemu królikowi pomaga Adam Kos, mieszkaniec Bemowa.

W piątek, w grupie mieszkańców na Facebooku zamieścił zdjęcie pluszaka i napisał, że zabrał go do domu, tymczasowego.

Pomyślałem, że to za mało powiesić go w siatce - choć z drugiej strony to i tak dużo. Informacja wrzucona na Facebooku tylko w jednej grupie to też niewiele – przyznaje pan Adam.