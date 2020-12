Warszawa. Za wywieszenie tęczowej flagi, grozili podpaleniem mieszkania. Jest wyrok sądu

Kolorowa chorągiewka nie spodobała się dwóm mężczyznom, którzy próbowali wtargnąć do jego mieszkania. W weekend, z 22 na 23 sierpnia, sytuacja się powtórzyła. Tym razem inni agresorzy przechwalali się, że znają kody do klatki pana Stanisława i mają dostęp do balkonu, z którego będą mogli podpalić flagę.