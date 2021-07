Warszawa. Zakazany owoc. W Sadach Żoliborskich dojrzewają papierówki, ludzie nie wiedzą, czy można je zbierać

"Pierwsze owocują oliwki żółte, potocznie zwane papierówkami. Nie chcemy, żeby owoce marnowały się na trawnikach, skoro mogą być pożytecznie wykorzystane. Zdrowe, naturalne i niepryskane jabłka! Do jedzenia, na przetwory, nadwyżka na potrzeby zwierząt. RĘCE do pracy potrzebne! Kto dołączy? Zapraszamy! 25 lipca (niedziela). Startujemy o godz. 10:00. Miejsce spotkania: Park Sady Żoliborskie przy placu zabaw - poznacie po skrzynkach na owoce" - napisali żoliborzanie, skupieni w sąsiedzkiej grupie Owocowe Sady Żoliborskie. I zaprosili wszystkich chętnych na wspólne zbieranie z ziemi opadłych jabłek nadających się do jedzenia i sprzątanie alejek z tego, co spadło z drzew i się popsuło.