Warszawa zakazuje używania dmuchaw do sprzątania liści. "W końcu! To najgorszy wynalazek"

Od nowego roku na terenie Warszawy nie można używać dmuchaw do sprzątania liści z chodników i trawników. Zakaz nie dotyczy jednak zarządców spółdzielni i właścicieli nieruchomości. - Lud się dziwuje, że zakazują, a prawda jest taka, że dmuchawy powodują smród i są szkodliwe, i drażnią setki ludzi naokoło - komentują mieszkańcy stolicy.

Jak wyjaśnia rzecznik stołecznego ratusza, Tomasz Demiańczuk, dotyczy on jedynie jednostek podległych miastu. - Prezydent Michał Olszewski jeszcze przed rozpoczęciem sezonu jesiennego rozesłał do jednostek miejskich pismo z prośbą o nieużywanie dmuchaw spalinowych. Nie było żadnych problemów, nikt nie oponował. Miałem dwa lub trzy telefony związane z używaniem dmuchaw, ale była to inicjatywa wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych nieruchomości, a tu nie jesteśmy w stanie ingerować. Możemy jedynie apelować, aby zaprzestali z ich korzystania - mówi WawaLove.