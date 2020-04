Warszawa. Zakupy pod drzwi? Sprawdź, które rodzinne firmy je dostarczą

W dobie epidemii koronawirusa szczególnie ważne jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Rodzinne firmy, rolnicy z okolic Warszawy i mali sklepikarze dostarczą nam najwyższej jakości produkty pod drzwi. W związku z zagrożeniem koronawirusem oferują dostawę bezkontaktową. Sprawdź, jak znaleźć swojego ulubionego dostawcę.

Zamiast zakupów w dużych sklepach możemy przestawić się na produkty, którzy oferują mali sklepikarze, firmy rodzinne czy rolnicy z okolic Warszawy. W internecie dostawcy prezentują swoje usługi i zachęcają do zamówień. Możemy zdecydować się na owoce i warzywa, produkty mleczne, mięsne czy po prostu artykuły spożywcze. Wszystko z dostawą do domu. Wiele firm przystosowało się do nowych warunków.

Prezentujemy wybrane firmy lokalne, których ofertę możemy znaleźć w sieci.

1. Warszawa. Warzywniak

W Warzywniaku można kupić świeże owoce, warzywa i kwiaty. W przyszłości może pojawią się niespodzianki.

- Jesteśmy rodzinną firmą. Wybieraniem najlepszych owoców i warzyw dla Ciebie zajmować się będą 3 siostry: Natalia, Renata, Beata (kolejność zgodnie z wiekiem). My jak i członkowie naszych rodzin straciliśmy zatrudnienie w wyniku kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem. Jednak zamiast się załamywać zrobiłyśmy burzę mózgów. Wyszło nam, że właśnie tym możemy się zająć – zachęcają na Facebooku.

Ekipa Warzywniaka podkreśla, że posiada wieloletnie doświadczenie w handlu owocami i warzywami. - Większość z nas dorastała w Warzywniaku naszego Taty! – dodają.

Firma przywiezie zakupy do domu na terenie Warszawy przy zamówieniu powyżej 120 zł. Więcej szczegółów na Facebooku i stronie.

2. Warszawa. Nasza Kaczka

Nasza Kaczka jest manufakturą gastronomiczną wracającą do polskich tradycji kulinarnych.

- Kochamy pierogi. Pieczemy kaczki. Wracamy do tradycji jedzenia przez Polaków kaczek, gęsi, królików i dziczyzny – informuje Nasza Kaczka.

Firma oferuje m.in. pierogi z mąki orkiszowej eko w cenie 3,50 zł/ sztuka. W menu są też Cepeliny na mące owsianej lub orkiszowej eko i ziemniakach eko z wołowiną eko w cenie 5 zł / sztuka. Pasztet z królika z pistacjami z bułką bezglutenową kosztuje 98 zł/kg.

Nasza Kaczka prowadzi studio gastronomiczne w Lutomiersku. W Warszawie jest obecna na BIO Bazarze na ul. Wołoskiej 3 w sobotę od godz. 8. Zamówienia pod numerem tel. 509 983 090. Więcej informacji na Facebooku.

3. Warszawa. Green Fresh

Green Fresh to lokalny sprzedawca warzyw i owoców. Oferuje bezkontaktową dostawę już kolejnego dnia od złożenia zamówienia.

- Od dziś możecie ponownie składać zamówienia na aromatyczne zioła. Są dostępne w doniczkach już od 7zł/szt. tak więc jeżeli zdołacie się powstrzymać przed podjadaniem ich prosto z krzaka, będą wam służyć jeszcze przez baaaardzo długi czas – czytamy na profilu Green Fresh na Facebooku.

Firma dowozi produkty na terenie całej Warszawy oraz do Ożarowa Mazowieckiego, Pruszkowa, Piastowa i Błonia. Zamówienia można składać mailowo: kontakt@green-fresh.pl. Minimalne zamówienie to 100 zł. Dostawa jest bezpłatna. Zmówienia złożone do godziny 18 realizowane są następnego dnia. Więcej informacji tutaj.

4. Warszawa. Najlepsze Warzywa i Owoce Z Dostawą Pod Drzwi

Firma oferuje polskie owoce i warzywa z giełdy z dostawą pod drzwi.

- Postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i zaproponować usługę zakupu i dostawy świeżych owoców i warzyw, najlepszej jakości, zakupionych na giełdzie spożywczej. Co najważniejsze, są to w większości polskie produkty. Jak wiadomo w tych trudnych czasach trzeba wspierać nasza gospodarkę a nie zagraniczne supermarkety, gdzie gromadzą się tłumy ludzi i ryzyko zarażenia jest znacznie większe. Usługa jest bardzo prosta i bezpieczna. Dbamy o to, żeby ryzyko ograniczyć do minimum – czytamy na profilu na Facebooku.

Firma każdego dnia zbiera zamówienia na owoce i warzywa. - Robimy zakupy u zaufanych sprzedawców na giełdzie. Dostarczamy Ci pod drzwi za niewielką opłatą, indywidualnie ustaloną, która zaczyna się od 9.99 zł. Ustalamy ilość i rodzaj produktów. Możliwość zrobienia również zakupów spożywczych z dostawą - wyjaśnia.

Zakres dowożenia obejmuje Warszawę i okolice. Firma zapewnia, że przestrzega środków bezpieczeństwa oraz dezynfekcji.

Więcej informacji na Facebooku.

5. Warszawa. LokalnyRolnik.pl Młociny

Jak podkreślają założyciele LokalnyRolnik.pl Młociny to Targ Prawdziwego Jedzenia. LokalnyRolnik.pl to wirtualne targowisko (nie sklep), na którym lokalni rolnicy i rzemieślnicy dzielą się z mieszkańcami miast swoimi plonami. - Tym, co własnoręcznie uprawiali, wyhodowali i wytworzyli. Tym, co najlepsze - dodają.

Firma informuje, że w związku z koronawirusem zmieniła się rzeczywistość grupy Lokalnego Rolnika.

- Mamy teraz więcej chętnych na nasze produkty niż możemy obsłużyć. Nasze służby dwoją się i troją abyście dostali zamówione produkty. Wprowadzają też pewne zmiany, aby zapewnić możliwość zamawiania, zwłaszcza stałym i wiernym klientom, którzy byli w przyszłości i będą z nami. Wiecie, że nasza grupa kończy zamówienia w środę o 12 i wtedy zwykle rozpoczynają się zamówienia na następny tydzień. Teraz zamówienia zakończą się w środę o 1 (Pierwszej) w nocy (praktycznie zakończyły się dawno ) a w środę o 4 czwartej w NOCY zaczynają się zamówienia na następny tydzień tzn. na następny piątek 17.04 czyli po świętach – informują na Facebooku.

Więcej informacji na Facebooku.

6. Warszawa. Mleczak

- Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę na produkty NABIAŁOWE (i nie tylko) z dostawą do domu z zachowaniem hurtowych cen to zapraszamy do kontaktu. Na co dzień zaopatrujemy w nabiał firmy gastronomiczne i imprezy masowe z żywieniem zbiorowym. Dziś jednak musimy radzić sobie w inny sposób. – pisze firma.

Dodaje, że rozpoczęła sprzedaż detaliczną on-line. - Realizujemy dostawy produktów nabiałowych i innych przysmaków w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Ciebie! – apelują.

Firma oferuje m.in. jogurty, sery i serki, twarogi, mleko i napoje mleczne, śmietany i śmietanki. Zapewnia dostawę bezkontaktową. Dostawa odbywa się na terenie Warszawy i okolic.

Zamówienia składać należy na stronie. Minimalna kwota zakupu już od 1 zł. Dowożą towar w ciągu 1-3 dni roboczych. Tel: 795 639 633, Mail: kontakt@mleczak.waw.pl.

7. Warszawa. Krzesak - Warzywa i Owoce

To firma rodzinna z dwudziestoletnim stażem na rynku spożywczym. Specjalizuje się w handlu detalicznym i hurtowym warzyw i owoców.

- Pragniemy przypomnieć, że zbliża się świąteczny czas - Wielkanoc. Choć w tym roku będzie ona zupełnie inna, postaramy się by nie zabrakło nas przy Waszych świątecznych stołach. Aż do Wielkiej Soboty będziemy dbać by w odpowiednich, bezpiecznych warunkach każdy zdążył zaopatrzyć się w świeże produkty bez których Święta odbyć się nie mogą – czytamy na Facebooku. Firma napisała, że pomyślała też osobach na kwarantannie.

- Cały czas prowadzimy nasze dostawy bezdotykowe na terenie Warszawy z ekspresowym czasem realizacji. Zamówienia składamy na: krzesak.p@wp.pl, 509 741 411 – podają. Wszystkie informacje odnośnie dostaw znajdują się na Facebooku

8. Warszawa. Warzywa i owoce Senatorska

Firma zaprasza do odwiedzenia stoiska lub zakupów z dostawą pod drzwi. Ze względu na ruchome ceny, ofertę modernizuje codziennie. W celu zapoznania się z cennikiem i produktami zaprasza do kontaktu po przez wiadomość.

Jak zamówić warzywa i owoce z dostawą?

Należy napisać wiadomość ze swoim zamówieniem (do zamówienia dołączyć adres oraz numer kontaktowy). Następnie wspólnie ustalić dzień dostawy (następny dzień, następny tydzień) .W dniu dostawy po przygotowaniu zamówienia kontaktuje się w wiadomości, aby poinformować o koszcie łącznym zakupów. Wówczas wybiera się najbardziej odpowiadającą formę płatności: gotówkę, przelew lub kartę. Pół godziny przed dostawą firma kontaktuje się aby potwierdzić dostawę. Dostarczają warzywa i owoce pod wskazany adres.

Więcej informacji na tutaj.

9. Warszawa. Prosto z rynku

Firma oferuje świeże owoce i warzywa i artykuły spożywcze prosto od dostawców.

- Są dobre wieści - już wkrótce wprowadzamy do oferty to, o co większość z Was się pytała! Swojskie wędliny i pyszny nabiał. Szczegóły wkrótce – czytamy na profilu.

Dostawy w każdy wtorek, czwartek i sobotę w Warszawie i okolicach. Więcej informacji na Facebooku.

Lokalnych firm oferujących dostawę do domu będzie pewnie przybywać. Na Facebooku działa też profil Lokalne zakupy z dostawą do domu.

Celem inicjatywy jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Grupa została stworzona, aby wesprzeć lokalne biznesy i zapobiec ich upadkowi.

- Zależy nam na promowaniu zakupów w lokalnych sklepach, bezpośrednio od rolników i małych przedsiębiorców jako alternatywie wobec dużych zagranicznych sieci – czytamy na profilu. Na grupie właściciele lokalnych sklepów mogą wystawiać swoje ogłoszenia oraz asortyment z podaniem zasięgu dostawy oraz sposobie dokonywania zamówień.

Jeśli znacie więcej takich inicjatyw i chcecie się nimi podzielić, napiszcie do nas na adres: wawalove@grupawp.pl

