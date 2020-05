Warszawa. Zatrzymani za kradzież audi za 150 tys. zł

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do samochodu. Skradzione audi miało wartość ok. 150 tys. zł. Grozi im do 10 lat więzienia.

Warszawa. Zatrzymano podejrzanych o kradzież (Policja)