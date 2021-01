Warszawa. Zawiadomił o kradzieży auta, które wcześniej sprzedał

Warszawa. Chciał zyskać na odszkodowaniach za fałszywą kradzież auta

Złodziej samochodów zatrzymany. Brawurowa akcja policji

- Pośrednikiem w zleceniu pozbycia się auta był jego 40-letni znajomy, który znalazł pasera w osobie 46-latka z Bydgoszczy. Ten ostatni zapłacił za auto 12 000 zł. Pieniądze przekazał przez pośrednika. Wobec niezbitych dowodów w tej sprawie kryminalni najpierw odwiedzili właściciela audi. Mężczyzna został zatrzymany i przyznał się do przestępstwa. Następnego dnia wybrali się z wizytą do 40-latka – dodaje policjant.

Warszawa. Kokaina i marihuana w szafce kuchennej

Warszawa. Narkotyki, broń palna i wyrok więzienia

Wszyscy mężczyźni domowe zacisze zamienili na łóżko w policyjnej celi. Pierwszy z zatrzymanych usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań, zawiadomienia organu o niepopełnionym przestępstwie oraz usiłowania oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Ostatni z zatrzymanych stanął pod zarzutem usiłowania oszustwa, posiadania środków odurzających oraz broni gazowej bez zezwolenia, za co grozi mu kara do 8 lat więzienia. Jednak w tym przypadku 46-latek najpierw będzie musiał odbyć karę zgodnie z poprzednim skazującym go wyrokiem. Najbliższe dwa lata spędzi on za kratami.