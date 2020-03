Warszawa. Zbadają temperaturę na lotnisku po przylocie z Włoch i Chin

Od wtorku pasażerowie przylatujący bezpośrednio z Włoch lub Chin będą mieli mierzoną temperaturę – zapowiedziały władze Lotniska Chopina w Warszawie. Pasażerowie z podwyższoną temperaturą będą skierowani na wywiad medyczny, by wykluczyć zakażenie koronawirusem.

Wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności zapowiedział rzecznik Lotniska Chopina w związku z pojawieniem się koronawirusa w Europie. W ostatnich dniach kolejne ogniska wirusa odnotowano we Włoszech.

„Będziemy zaczynali od zmierzenia temperatury tych pasażerów. Jeśli będzie podwyższona, to skierujemy taką osobę na wywiad medyczny, aby ewentualnie wykluczyć zakażenie koronawirusem. Badania będą przeprowadzane w taki sposób, by pasażerowie, którzy przylatują do Warszawy, nie mieszali się z pasażerami innych rejsów” - powiedział TVN24 rzecznik Lotniska Chopina w Warszawie Piotr Rudzki.