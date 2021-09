Warszawa. Zbierajmy śmieci. 28. akcja "Sprzątanie świata" w najbliższy weekend

– Mieszkańcy Warszawy są świadomi współczesnych wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Widać to również w ich zaangażowaniu w każdą akcją nakierowaną na ekologię. Taka postawa naprawdę cieszy. Dbałość o środowisko to – zwłaszcza w obecnych czasach – bardzo ważny aspekt naszego życia, którego należy uczyć od najmłodszych lat. A dzisiaj to bardzo często właśnie młodzi ludzie dają pozostałym przykład godny naśladowania – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.