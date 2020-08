Warszawa. Zbliża się impreza "Zabierz PIESia do Międzylesia"

"Zabierz PIESia do Międzylesia" to impreza sportowa, podczas której odbywa się bieg. Wydarzenie jest charytatywne i zachęca do spędzania czasu ze swoimi psami, a jednocześnie propaguje pomoc prozwierzęcym fundacjom i edukację w tym kierunku.

"Stawiamy na przyjazną i ciepłą atmosferę – w naszym wydarzeniu to nie rywalizacja jest najważniejsza, ale aktywne spędzanie czasu z najbliższymi. Na wydarzenie przyjeżdżają do nas zwykle psy ze Schroniska na Paluchu, które polecają się do adopcji i korzystają z uroków lasu. Zwykle organizujemy bieg na 5 i 10 kilometrów, a także spacer" – mówi organizatorka "Zabierz PIESia do Międzylesia".