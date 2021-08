Warszawa. ZDM ogłosił drugi przetarg na projekt nowych Alei Jerozolimskich

W poprzednim przetargu do realizacji zadania zgłosiły się cztery firmy. Wszystkie oferty okazały się jednak zbyt wysokie w stosunku do zakładanego budżetu. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o powtórzeniu postępowania. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 23 sierpnia – poinformował stołeczny ratusz w komunikacie.