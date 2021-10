Warszawa. ZDM wystawił na sprzedaż osiem porzuconych samochodów

Zdarzają się też wyjątki. Niektóre porzucone auta są w całkiem niezłym stanie i w rzeczywistości wcale nie muszą trafiać do kasacji. Osiem takich samochodów wystawionych zostało na sprzedaż na drodze przetargu. - Ceny wyjściowe zostały określone na podstawie wycen szacunkowych i ocen dalszej ich przydatności, wykonanych przez biegłych skarbowych w zakresie wycen pojazdów - wyjaśnia ZDM. Oferty można składać do 2 listopada do godziny 14.