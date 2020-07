Warszawa zero waste. Freeganizm i sąsiedzka wymiana żywności

Freeganizm to antykonsumpcyjny styl życia, który ma na celu jak najmniejsze produkowanie odpadów i wykorzystywanie produktów tak, aby zminimalizować marnowanie się żywności. W praktyce oznacza to tyle, że freeganie żywią się "jedzeniem z odzysku". W Warszawie powstaje coraz więcej inicjatyw promujących i ułatwiających styl życia zero i less waste.