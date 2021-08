Warszawa. Zielone przystanki. Trochę więcej tlenu i nowy raj dla owadów

To znakomity i prosty pomysł: zamienić dachy przystanków miejskiego transportu w dodatkowe trawniczki. Każda zielona przestrzeń pomaga miastu - służy owadom, dostarcza tlenu i oczyszcza powietrze. Przystankowe rabatki obrośnie rozchodnik, roślina odporna na każde warunki pogodowe.

Warszawa. Zielone dachy wiat przystankowych to same korzyści: to nie tylko sympatyczniejszy widok z okien budynków przy komunikacyjnych arteriach, ale więcej powietrza dla miasta i kolejna ostoja owadów (Urząd Miasta st. Warszawa)