Warszawa. Zimno, więc potrzebne gorące guziki. Sam otwieraj drzwi w tramwaju

"Gorące guziki" i "przystanki na żądanie" zostały wycofane właśnie z uwagi na epidemię koronawirusa. Chodziło o to, by zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących, którzy byli wypuszczani z pojazdów przez motorniczego lub kierowcę. Na każdym przystanku wszystkie drzwi były otwierane. Tak samo każdy przystanek, nawet ten z mniejszą frekwencją, był powodem do postoju. W ten sposób pasażerowie nie musieli dotykać przycisków, które mogły być miejscem przenoszenia wirusa, a które dezynfekować można było dopiero po zjeździe do zajezdni.