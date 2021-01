Warszawa. Zlecili podpalenie klubu przy Foksal. Dostali pomoc z tarczy antykryzysowej

Głośna i bulwersująca sprawa miała miejsce jesienią 2019 roku. Do zniszczenia luksusowego lokalu doszło dokładnie 16 września, czyli niespełna 10 dni przed planowanym jego otwarciem. Straty oszacowano na przeszło 5 mln złotych.

Warszawa. Podpalenie klubu przy Foksal. Gangster ‘Fama’ i dwaj biznesmeni z zarzutami

Według oskarżyciela w tej sprawie, całą akcją miał wówczas kierować Krzysztof U. "Fama" – gangster wywodzący się z Pruszkowa. Polecenie otrzymał od właścicieli klubu "The View" – Roberta P. i Zbigniewa L., dla których klub na ulicy Foksal w Warszawie stanowiłby olbrzymią konkurencję.

Gangster został zatrzymany w październiku, natomiast 17 listopada ruszył w warszawskim sądzie jego proces. W ręce służb wpadli także biznesmeni – Zbigniewa L. i Roberta P., podejrzani o zlecenie podpalenia lokalu. W toku prowadzonego śledztwa drugi z mężczyzn usłyszał kolejny zarzut dotyczy podżegania do pobicia kobiety. Akt oskarżenia we wrześniu ubiegłego roku trafił do sądu.