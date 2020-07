Warszawa. Złomiarze zdewastowali zabytkową kamienicę

We wtorek, 14 lipca kilka minut po 17.00 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że ktoś włamał się do zabytkowej kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 46. Funkcjonariusze udali się na miejsce.

Warszawa. Chcieli oddać zabytki na skup złomu

"Z wnętrza budynku słychać było odgłosy kucia ścian. Podążając za tymi dźwiękami funkcjonariusze dotarli do mieszkania na drugim piętrze. Wewnątrz zastali dwóch mężczyzn. Jeden z nich kuł ścianę by wydobyć z niej żeliwną rurę odpływową. Na klatce schodowej włamywacze zgromadzili wcześniej wyrwane zabytkowe przedmioty z metalu" – informuje Straż Miejska.

Warszawa. Historia kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 46

Po I wojnie światowej kamienicę przejęła Fabryka Towarzystwa Akcyjnego Produktów Chemicznych Schicht – Lever, gdzie produkowano popularne przed wojną kosmetyki, w tym słynne mydło "Jeleń" czy proszek do prania "Radion".

Obecnie, pomimo wpisania kamienicy do rejestru zabytków w 2016 roku, można odnieść wrażenie, że miasto zapomniało o swoim historycznym zabytku z ulicy Strzeleckiej. Mieszkańcy zostali z kamienicy przeniesieni do lokali zastępczych, natomiast drzwi wejściowe do budynku zabito deskami. Nietrudno zauważyć, że budynek, będący w opłakanym stanie, podobnie jak cała najbliższa okolica, aż prosi się o renowację.