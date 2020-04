Warszawa. Zmiana organizacji ruchu na Wawrze i Ursynowie

W czwartek, 30 kwietnia, ok. godz. 10.00, wykonawca wawerskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy planuje uruchomić nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Izbickiej i Przełęczy wraz z nową, docelową lokalizacją pętli autobusowej przy cmentarzu – poinformował stołeczny ratusz.

Od poniedziałku, 4 maja, planowane jest natomiast wprowadzenie ruchu wahadłowego, na ul. Izbickiej na odcinku od ul. Kwitnącej Akacji do placu budowy. Będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

W poniedziałek, 4 maja, ok. godz. 23.30 zmieni się organizacja ruchu w rejonie ul. Wał Miedzeszyński. Wykonawca przebudowy tej ulicy planuje otworzyć wlot ul. Przewodowej. Równocześnie połączenie z Wałem utraci ul. Strzygłowska. Autobusy linii 142 wrócą na trasę, przebiegającą ul. Przewodową.

- Również od poniedziałku, 4 maja, zamknięta zostanie zatoka parkingowa na ul. Ratuszowej za skrzyżowaniem z Wybrzeżem Helskim. Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się, a wykonawca przebudowy ul. Wybrzeże Helskie rozpocznie pierwsze prace w rejonie ul. Ratuszowej – czytamy w komunikacie ratusza.

Po majówce, we wtorek, 5 maja, ok. godz. 8.00, budowniczowie ursynowskiego odcinka obwodnicy przystąpią do budowy drugiej części ronda na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Uruchomiona zostanie część ronda. Ruch pieszy i rowerowy zostanie skierowany na jego wschodnią część.