Warszawa. Zmiany na Białołęce. W Parku Picassa powstanie strefa sportu

Jak przekazał stołeczny ratusz w komunikacie, łącznie powstaną trzy boiska. Dwa będą wielofunkcyjne – jedno do koszykówki, siatkówki i tenisa, drugie do siatkówki i tenisa. Oba będą miały nawierzchnię syntetyczną EPDM. Powstanie też boisko o nawierzchni betonowej wyłącznie do koszykówki. Oprócz ogrodzonych boisk, po lewej stronie, od strony ul. van Gogha, zaaranżowana będzie przestrzeń do street workoutu, gry w darta i wiata rowerowa.