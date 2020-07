Warszawa. Zmiany na budowie POW i na ul. Grójeckiej

W piątek, 10 lipca, wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy planuje otworzyć połączenie ul. Braci Wagów z ul. Płaskowickiej. W weekend tramwajarze rozpoczną remont torów na pl. Narutowicza i kolejny etap prac na ul. Grójeckiej. Otwarty zostanie przejazd przez tory przy ul. Dickensa, a zamknięty ten przy ul. Korotyńskiego.

Warszawa. Zmiany na budowie POW

W piątek, 10 lipca, wykonawca ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy planuje przywrócenie połączenia ul. Braci Wagów z Płaskowickiej. Dzień później zmiany w ruchu wprowadzi także wykonawca odcinka drogi ekspresowej S17, który połączy Południową Obwodnicę Warszawy z węzłem Zakręt, skąd kontynuację ma mieć wschodnia część obwodnicy. U zbiegu dróg krajowych nr 2 i 17, czyli ul. Trakt Brzeski z Szosą Lubelską trwają już zaawansowane prace budowlane. W sobotę, 11 lipca, ok. godz. 6.00 zmianie ulegnie przebieg pasów ruchu. Ruch w obydwu kierunkach w ciągu ul. Trakt Brzeski i drogi nr 2 zostanie skierowany na jezdnię południową. Będą tu dwa pasy ruchu w kierunku centrum i dwa w kierunku granicy miasta – z jednego będzie można skręcić na Szosę Lubelską - poinformował stołeczny ratusz.

Warszawa. Prace na torowiskach

Tramwaje nie kursują ul. Grójecką i al. Krakowską. Wstrzymanie ruchu tramwajów umożliwia przeprowadzenie prac na przejazdach przez torowisko. W niedzielę, 12 lipca, tramwajarze zakończą prace na przejeździe na wysokości ul. Dickensa. Natomiast o północy z niedzieli na poniedziałek rozpoczną się prace na przejeździe przy ul. Korotyńskiego. Nie będzie można bezpośrednio skręcić w lewo z ul. Grójeckiej w ul. Korotyńskiego, za skrzyżowaniem, po jego północnej stronie, zostanie uruchomiona tymczasowa zawrotka. Natomiast jadący ul. Korotyńskiego będą musieli skręcić na skrzyżowaniu w prawo. Prace w tym miejscu potrwają do 22 lipca.

Urząd m.st. Warszawa

W dniach 11-19 lipca tramwajarze wyremontują także tory na pętli pl. Narutowicza. Prace te zostały podzielone na trzy etapy. W pierwszym, w weekend 11-12 lipca, zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na wysokości ul. Słupeckiej. Objazd zostanie poprowadzony do zwrotki na wysokości ul. Dalekiej. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały ul. Grójecką od pl. Zawiszy do pl. Narutowicza. Na pl. Zawiszy składy linii 1 będą zmieniały numer na 9 i kontynuowały jazdę po trasie tej linii, a w przeciwnym kierunku „dziewiątka” zmieni się w „jedynkę”. Tramwaje linii 7 dojadą do pl. Starynkiewicza, natomiast kursowanie 14 i 25 będzie zawieszone. Pasażerów będzie woziła tramwajowa linia zastępcza 75, na trasie: Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Odrowąża – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – Trasa W-Z – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Krzywickiego – Filtrowa – pl. Narutowicza – Grójecka – Banacha. Swoją trasę zmienią autobusy linii 191, które pojadą ul. Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 r. Trasa autobusów linii Z-9 zostanie wydłużona i będzie prowadziła dodatkowo ul. Grójecką, pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi do pl. Starynkiewicza.

W tygodniu od 13 do 17 lipca tramwaje nie będą kursowały ulicami Nowowiejską i Filtrową od al. Niepodległości do pl. Narutowicza. Tramwaje linii 1, 7 i 9 będą dojeżdżały do pętli Banacha. Kursowanie linii 14 i 25 nadal będzie zawieszone. Tramwaje linii 15 pojadą ul. Puławską do Metra Wilanowska. Autobusy linii 191 i Z-9 wrócą na swoje pierwotne trasy. Pasażerowie będą mogli skorzystać z linii zastępczej Z15, której trasa została wytyczona ulicami: pl. Narutowicza– Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – al. Niepodległości – Wawelska – Krzywickiego – Filtrowa – pl. Narutowicza.

Podczas trzeciego etapu w weekend 18-19 lipca tramwaje nie będą kursowały do pl. Narutowicza zarówno od strony pl. Zawiszy jak i od al. Niepodległości. Tak jak w pierwszym etapie składy linii 1 i 9 na pl. Zawiszy zamienią swoje numery, nr 7 dojadą do pl. Starynkiewicza, natomiast linii 15 pojadą ul. Puławską do Metra Wilanowska. Nie będą kursowały składy linii 25. W tym etapie będą jeździły obie linie zastępcze: Z-9 na wydłużonej trasie oraz Z15.

Na ul. Czerniakowskiej będą pracowali ciepłownicy, którzy zaplanowali na wakacje remont komory zlokalizowanej pod wschodnią jezdnią na wysokości ul. Mikkego. Od poniedziałku, 13 lipca, jezdnia prowadząca w kierunku Bielan będzie zwężona o jeden pas. Wyłączony z ruchu zostanie lewy pas, przy pasie dzielącym jezdnie.