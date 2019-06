Warszawa: Zmiany w komunikacji miejskiej w wakacje. Sprawdź, od kiedy obowiązują

Warszawa: W wakacje wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu niektórych linii autobusowych i tramwajowych. Zapoznaj się z aktualnym rozkładem jazdy obowiązującym w stolicy

Warszawa – Zmiana w komunikacji miejskiej w wakacje

Jak możemy przeczytać w komunikacie urzędu miasta, w wakacje pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego podróżuje o ok. 30 procent mniej pasażerów. Liczba pojazdów komunikacji miejskiej jest dostosowywana do potrzeb warszawiaków, dlatego na ulice w dni powszednie wyjedzie o około 12 proc. mniej autobusów i 18 mniej tramwajów. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już od poniedziałku 24 czerwca 2019.

Zmiany w komunikacji miejskiej – 24 czerwca

Zmienią się też rozkłady jazdy linii: 121, 131, 154, 156 i 178. Z kolei tramwaje linii: 1, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut, linii 2 * i *31 – co 4-5 minut, a linii: 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 i 73 – co 10 minut. Na tory wyjadą zabytkowe wagony linii turystycznej T.